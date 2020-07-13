Визуал для ленты инсты и графика для ВК

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Приветствую коллеги!

Необходимо отрисовать набор графики под соц.сети:

- собрать несколько типов шаблонов постов под профиль инсты и сформировать общий визуал (под 9 постов)

- отрисовать набор графики для группы вк 

- сделать 1 шаблон поста для личного профиля чтобы накладывать сверху тему поста (пример https://www.instagram.com/p/CAnEg0OHmCp/)

Тематика: Внедрение CRM систем

Графику отрисовать в фигме.

Для отрисовки можно использовать стиль сайта https://drive.google.com/drive/folders/17dfYxBsmDpY7Kfsnn5oBk5yR0Jm2xsz-?usp=sharing 

Что нравится визуально:

https://www.instagram.com/flashfamily.ru/

https://www.instagram.com/makelove_agency/

https://www.instagram.com/setters.me/

https://www.instagram.com/chulakov.ru/

https://www.instagram.com/neuro_crm/ единый стиль ленты

https://www.instagram.com/radex.pro/ единый стиль и микс информационного и личного в ленте http://prntscr.com/tdzyx7

https://www.instagram.com/infoservice.ru/ визуально лента

https://www.instagram.com/a_shkarupin/ дополнение обычных фото какими-то яркими элементами и заголовками

https://www.instagram.com/crmconsalting/ хорошо шапка и рубрики хайлайтс с контентом в нём

https://www.instagram.com/tsekh.design/ хорошая график

От вас примеры ваших работ по графике для соц.сетей схожей стилистики и цена.

Figma
5 лет назад
p_zavodov
Павел 
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