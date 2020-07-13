Пример ниже, надо доработать. Спасибо)
Визуал для ленты инсты и графика для ВК
Приветствую коллеги!
Необходимо отрисовать набор графики под соц.сети:
- собрать несколько типов шаблонов постов под профиль инсты и сформировать общий визуал (под 9 постов)
- отрисовать набор графики для группы вк
- сделать 1 шаблон поста для личного профиля чтобы накладывать сверху тему поста (пример https://www.instagram.com/p/CAnEg0OHmCp/)
Тематика: Внедрение CRM систем
Графику отрисовать в фигме.
Для отрисовки можно использовать стиль сайта https://drive.google.com/drive/folders/17dfYxBsmDpY7Kfsnn5oBk5yR0Jm2xsz-?usp=sharing
Что нравится визуально:
https://www.instagram.com/flashfamily.ru/
https://www.instagram.com/makelove_agency/
https://www.instagram.com/setters.me/
https://www.instagram.com/chulakov.ru/
https://www.instagram.com/neuro_crm/ единый стиль ленты
https://www.instagram.com/radex.pro/ единый стиль и микс информационного и личного в ленте http://prntscr.com/tdzyx7
https://www.instagram.com/infoservice.ru/ визуально лента
https://www.instagram.com/a_shkarupin/ дополнение обычных фото какими-то яркими элементами и заголовками
https://www.instagram.com/crmconsalting/ хорошо шапка и рубрики хайлайтс с контентом в нём
https://www.instagram.com/tsekh.design/ хорошая график
От вас примеры ваших работ по графике для соц.сетей схожей стилистики и цена.
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