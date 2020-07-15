Нужен человек на постоянную работу для изготовления простых чертежей потолочных панелей (размещение на потолке, в нише и т.п.) + рисунок по точкам звездного неба на данной панеле 1. шаблоны рисуются по точкам ...
2 гифки
Нужно нарисовать 2 гифки на 14 секунд
По аналогии с этой
https://yadi.sk/i/x6DDzuimDKsfdQ
Только другие упражнения
Также в нежных оттенках и мягком стиле
Вот эти упражнения
https://yadi.sk/i/Yvotg5P1qYp2Nw
https://yadi.sk/i/APu5MBfygZDRyg
Прогресс бар для гифок
Тряска:
- Снижение отёков и усталости в ногах.
- Снижение нагрузку с коленей и суставов.
- Лечение-профилактика варикоза
Ворон:
- Эластичность таза
- Снижение вероятности разрывов
- Готовность шейки к родам
Размер гифки 1200*1200 пикселей
5000 рублей, срок сегодня
Заявки фрилансеров
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