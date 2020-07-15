Задача. есть эскиз, готовый, но не разукрашенный. Нужно сделать этот же эскиз через графический планшет и разукрасить. Эскиз без кропотливых элементов. В дальнейшем таких эскизов планируется много, если понравится готовая работа, то возможно сотрудничество на ...