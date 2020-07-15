2 гифки

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок430 просмотров

Нужно нарисовать 2 гифки на 14 секунд

По аналогии с этой

https://yadi.sk/i/x6DDzuimDKsfdQ

Только другие упражнения

Также в нежных оттенках и мягком стиле

Вот эти упражнения

https://yadi.sk/i/Yvotg5P1qYp2Nw

https://yadi.sk/i/APu5MBfygZDRyg

Прогресс бар для гифок

Тряска:

- Снижение отёков и усталости в ногах.

- Снижение нагрузку с коленей и суставов. 

- Лечение-профилактика варикоза

Ворон:

- Эластичность таза

- Снижение вероятности разрывов

- Готовность шейки к родам

Размер гифки 1200*1200 пикселей

5000 рублей, срок сегодня

5 лет назад
bigkir
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