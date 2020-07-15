Нужен человек на постоянную работу для изготовления простых чертежей потолочных панелей (размещение на потолке, в нише и т.п.) + рисунок по точкам звездного неба на данной панеле 1. шаблоны рисуются по точкам ...
Требуется перерисовать готовый эскиз на графический планшет не изменяя
Задача. есть эскиз, готовый, но не разукрашенный. Нужно сделать этот же эскиз через графический планшет и разукрасить. Эскиз без кропотливых элементов. В дальнейшем таких эскизов планируется много, если понравится готовая работа, то возможно сотрудничество на более выгодных условиях. Тематика: СТИКЕРЫ, НАКЛЕЙКИ!!!!
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