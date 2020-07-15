Требуется перерисовать готовый эскиз на графический планшет не изменяя

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок355 просмотров

Задача. есть эскиз, готовый, но не разукрашенный. Нужно сделать этот же эскиз через графический планшет и разукрасить. Эскиз без кропотливых элементов. В дальнейшем таких эскизов планируется много, если понравится готовая работа, то возможно сотрудничество на более выгодных условиях. Тематика: СТИКЕРЫ, НАКЛЕЙКИ!!!!

5 лет назад
maxsiro
Максим 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vladyslav_
Владислав 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Хорошо справился с выполнением работы, рекомендую, как хорошего и быстрого исполнителя.
Отличная коммуникация и информирование по работе

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