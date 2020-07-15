Рисунки для постов!

(Файлы прикрепил) Нужны примерные рисунки, с лицом определенного человека. Сколько такие работы стоят без понятия. к примеру нужно для начало 3-5 картинок на определенные темы. Сколько будет стоить за разовый заказ и столько если постоянно заказывать будем?