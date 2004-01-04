Освіта: Вчилась у міській художній школі протягом 7 років (2011-2018), займалась з художником Анатолієм Горбенко протягом року. Зараз здобую освіту в ОДАБА, 023 спеціальність, 2 курс.
Досвід: Маю досвід малювання на замовлення (портрети, малюнки для презентацій, відео, також наліпки) та невеличкий досвід у ілюстрації книги (чорно-білі пейзажі зі стікменами), також є досвід малювання ескізів для тату.
Послуги: Можу виконувати як диджитал роботи, так само й наживо. Для діджитал робот використовую Photoshop CS6. Для традиційних праць можу використовувати сухі матеріали (вугілля, сепія, пастель), масляні фарби, акварель, гуаш, масляна пастель.
Мої роботи можна подивитись тут:
https://drive.google.com/drive/folders/1z9rLDs1yg6tgTs-3Mt1Ts1-6zWi04CtC , в інстаграмі та на бехансі (нижче усі контакти)
Особисті якості: Також я відповідальна, швидко працюю та вчасно здаю роботи. Вільно розмовляю українською, російською та англійською мовами.
Мої контакти:
+380951459305
@d0era (inst)
@d0rra (telegram)
@doera domashenko (behance)
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