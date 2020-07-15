Нужен человек на постоянную работу для изготовления простых чертежей потолочных панелей (размещение на потолке, в нише и т.п.) + рисунок по точкам звездного неба на данной панеле 1. шаблоны рисуются по точкам ...
Рисунок птица феникс вылупливается из яйца
Описание в «subject»
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