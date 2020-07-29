Стикерпак

$25
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Завершен26 заявок697 просмотров

Создать стикерпак в Corel или Illustrator на IT тематику, формат А5, 8 иллюстраций. 

Фразы для наклеек предоставим. 

На наклейках должен быть изображен енот и соответствующая фраза.

Рисунок должен отображать смысл фразы.

5 лет назад
pegasus1986
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9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
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$25
3 дня
Сергей сделал даже больше чем требовалось. Большое спасибо за работу!
С Надеждой работать приятно и просто! РЕкомендую!

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