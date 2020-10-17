julia_do_it

Юлия julia_do_it

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Переведу ваши мысли в дизайн

Начинающий дизайнер, делаю коммерческие предложения, логотипы, фирменный стиль, рекламную полиграфическую продукцию