Переведу ваши мысли в дизайн
Начинающий дизайнер, делаю коммерческие предложения, логотипы, фирменный стиль, рекламную полиграфическую продукцию
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Презентация компании72 просмотра
- Брошюра для продуктовой компании76 просмотров
- Фирменный стиль для строительной компании101 просмотр
- Фирменный стиль для трейдинговой компании105 просмотров
- Векторная стилизация фото58 просмотров
- Арты по фото76 просмотров
- Визитки для бизнеса88 просмотров
- Обработка фото Photoshop66 просмотров