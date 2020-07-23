Графический дизайн с умом

Меня зовут Анна, я графический дизайнер, который учился на экономиста, но вовремя понял, что творческая профессия гораздо роднее и ближе.Я сама начала изучать дизайн и каждый день брать новые вершины в этой профессии. После чего переняла опыт Калифорнийского университета искусств, где получила сертификат об окончании специализации - Graphic DesignМне хочется принести в этот мир больше красоты и смысла, это две основы на котором и стоит графический дизайн.