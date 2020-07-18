Отрисовать картинки

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Закрыт6 заявок799 просмотров

1. Отрисовать картинки в векторной графике для велосипеда применив всю свою креативность в изменении и доработке дизайна Шрифт думаю такой https://dropmefiles.com/KQKbjРазмеры https://dropmefiles.com/Hiwpj Часть проделанной работы + видео где все понятно

https://dropmefiles.com/vDqUm2. Найти максимально бюджетную полиграфию в Москве, которая отпечатает этот макет на А4 в высоком качестве и глянце. Так же главный лейбл должен быть выполнен с заливкой смолой (только главный) https://dropmefiles.com/sYLuh  и соответственно оформить заказВ Целом там не так много их нужно, просто отобрать лучшие.  Доработать повторю что бы не было нарушения ТМ и уместить на макет в векторной графике, по распечатке думаю понятно. Человек нужен который может сам что-то придумать и организовать, желательно уже с опытом подобным бюджет 

800 рублей срок 1 день

5 лет назад
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