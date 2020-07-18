1. Отрисовать картинки в векторной графике для велосипеда применив всю свою креативность в изменении и доработке дизайна Шрифт думаю такой https://dropmefiles.com/KQKbjРазмеры https://dropmefiles.com/Hiwpj Часть проделанной работы + видео где все понятно

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