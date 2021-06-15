artemova_design

Татьяна Артёмова artemova_design

 
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер

Всем Привет! Я начинающий дизайнер, учусь на факультете Geek University Дизайн интерфейсов (UX/UI).

В каких сферах я работаю в данный момент:

  • Графический дизайн
  • Иллюстрации
  • Календари
  • Коллажи и фотоарт
  • Лого и стиль
  • Наружная реклама
  • Нейминг
  • Упаковка и брендирование
  • Веб-Дизайн
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