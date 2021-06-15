Татьяна Артёмова artemova_designartemova_design
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер
Всем Привет! Я начинающий дизайнер, учусь на факультете Geek University Дизайн интерфейсов (UX/UI).
В каких сферах я работаю в данный момент:
- Графический дизайн
- Иллюстрации
- Календари
- Коллажи и фотоарт
- Лого и стиль
- Наружная реклама
- Нейминг
- Упаковка и брендирование
- Веб-Дизайн
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- LS39 просмотров
- Molecule 2.042 просмотра
- HP39 просмотров
- Иллюстрация (3)79 просмотров