Иллюстрации к карточной детской игре

[table]Здравствуйте,

для нашей новой карточной - обучающей игры нужны иллюстрации

Проект состоит из двух игр. По ссылке вы найдете описание

https://drive.google.com/drive/folders/1d6xEM5kLERq2OVIQmJZsMskkG3nwTul8?usp=sharing

Карточные игры служат для того, чтобы ребенок в игровой форме изучал основы счета: Первая игра на сложение, вторая - на вычитание.

В состав проекта входит:

- Иллюстрации к игре

- Верстка и подготовка к печате

- Дизайн упаковки и правил игры

- Фото монтаж для сайта, а также рекламных изображений

Буду рад вашим предложениям.

Обязательные требованияОпыт в Adobe Illustrator, Photoshop

Опыт в верстке и подготовке к печате

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