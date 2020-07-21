Прикрепили пример того, что нужно. К каждой статье своя картинка - на ваше усмотрение, мучить с утверждением каждой картинки не будем (только с первой). Нужно, чтобы вы четко поняли концепцию нашего сайта. ...
Иллюстрации к карточной детской игре
[table]Здравствуйте,
для нашей новой карточной - обучающей игры нужны иллюстрации
Проект состоит из двух игр. По ссылке вы найдете описание
https://drive.google.com/drive/folders/1d6xEM5kLERq2OVIQmJZsMskkG3nwTul8?usp=sharing
Карточные игры служат для того, чтобы ребенок в игровой форме изучал основы счета: Первая игра на сложение, вторая - на вычитание.
В состав проекта входит:
- Иллюстрации к игре
- Верстка и подготовка к печате
- Дизайн упаковки и правил игры
- Фото монтаж для сайта, а также рекламных изображений
Буду рад вашим предложениям.
Обязательные требованияОпыт в Adobe Illustrator, Photoshop
Опыт в верстке и подготовке к печате
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Заявки фрилансеров
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