Создание 2d-карты мира

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок1137 просмотров

Необходимо аккуратно срисовать с образца карту мира с разделением по странам - графика должна быть в виде отдельных объектов в Corel Draw или отдельных слоев в Photoshop - границы соседствующих стран должны совпадать. Графика необходима в виде исходников Corel Draw или Photoshop.

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