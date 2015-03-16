Тематика: детские товары. Минимальный объем - 50 товаров в сутки. Общий - около 1000 товаров. Для новичков оплата не более 1 грн. за позицию. Для тех, кто знает движок - от 2-х грн. Указываете ОБЯЗАТЕЛЬНО сроки и стоимость за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется заполнение интернет магазина описанием товаров.
Вид товаров — спецодежда.
Описание товаров, фотографии нужно брать с сайтов поставщиков (все сайты известны).
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