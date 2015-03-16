Заполнение интернет-магазина

Наполнение сайтовЗавершен21 заявка274 просмотра
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Требуется заполнение интернет магазина описанием товаров. 

Вид товаров — спецодежда.

Описание товаров, фотографии нужно брать с сайтов поставщиков (все сайты известны).

9 лет назад
lenxys
Елена 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
qwestmax
Максим 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$20
5 дней
Очень хорошая работа! Максим, всегда уточнял, был на связи если возникали вопросы.Работа была выполнена в срок. Буду обращать еще! Приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Заказчик предоставил подробное и понятное ТЗ. Оплата за проделанную работу произведена вовремя.
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