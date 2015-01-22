Добавлять товары на базе Prestashop 1.6

$100
Наполнение сайтовЗавершен33 заявки427 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика: детские товары.

Минимальный объем - 50 товаров в сутки.

Общий - около 1000 товаров.

Для новичков оплата не более 1 грн. за позицию.

Для тех, кто знает движок - от 2-х грн.

Указываете ОБЯЗАТЕЛЬНО сроки и стоимость за 100 товаров.

ВАЖНО: Нужно только добавлять описание (копипаст) и фото без логотипов (1-3 шт.), ищите самостоятельно по артикулу и производителю. Затем переносите товар в нужную категорию. Все вкладки и связи уже заполнены парсером автоматически: название, артикулы, цена, производитель, мета, поставщик, характеристики, - всё это заполнять НЕ НУЖНО!

Prestashop
9 лет назад
happy-panda
Ева 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранные исполнители
Tarata
Лия 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$1
1 день
Очень ответственная девочка! Всегда на связи, сроки выполняет на опережение ТЗ, если есть недочеты - исправляет без истерик и препирательств. Адекватный человек и очень ценный сотрудник. Обязательно будем работать еще!
Очень рада была сотрудничеству! Отличный заказчик - понятные задания, моментальная оплата! Обращайтесь снова!
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$13
2 дня
Хорошая ответственная девочка, всегда на связи. Будем работать еще. Рекомендую.
Интересный проект. Заказчик следовал всем договоренностям. Спасибо за работу, буду рада сотрудничеству в будущем.
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