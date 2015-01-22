Добавлять товары на базе Prestashop 1.6

Тематика: детские товары.

Минимальный объем - 50 товаров в сутки.

Общий - около 1000 товаров.

Для новичков оплата не более 1 грн. за позицию.

Для тех, кто знает движок - от 2-х грн.

Указываете ОБЯЗАТЕЛЬНО сроки и стоимость за 100 товаров.

ВАЖНО: Нужно только добавлять описание (копипаст) и фото без логотипов (1-3 шт.), ищите самостоятельно по артикулу и производителю. Затем переносите товар в нужную категорию. Все вкладки и связи уже заполнены парсером автоматически: название, артикулы, цена, производитель, мета, поставщик, характеристики, - всё это заполнять НЕ НУЖНО!