Наполнение сайта (учебные материалы, образование)

Образовательный проект, ориентированный на студентов.

Есть пачка учебных материалов от определенного вуза, например, МГУ.

Это отчеты по лабораторным, курсовые, лекции, конспекты, дипломы, методички и т.п. Все они текстовые (формат html)

Нужно через специальный веб-интерфейс для каждого материала указать:

1. Название материала

2. Тип работы — лекция, реферат, диплом и т.п. (выбрать из существующих)

3. Предмет — физика, математика и т.п. — выбрать из существующих (при необходимости его нужно добавить, указав категорию предмета)

Цена за 1 материал - 2 р.

Оплата в течение суток после завершения работы (по факту проделанной работы за день). Предпочтительно wmr.

Пожалуйста, пишите в комментариях, указывайте Ваши условия и схожее по тематике портфолио, если есть.