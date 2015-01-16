Наполнение сайта (учебные материалы, образование)

$100
Наполнение сайтовЗавершен19 заявок339 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Образовательный проект, ориентированный на студентов.

Есть пачка учебных материалов от определенного вуза, например, МГУ.

Это отчеты по лабораторным, курсовые, лекции, конспекты, дипломы, методички и т.п. Все они текстовые (формат html)

Нужно через специальный веб-интерфейс для каждого материала указать:

1. Название материала

2. Тип работы — лекция, реферат, диплом и т.п. (выбрать из существующих)

3. Предмет — физика, математика и т.п. — выбрать из существующих (при необходимости его нужно добавить, указав категорию предмета)

Цена за 1 материал - 2 р.

Оплата в течение суток после завершения работы (по факту проделанной работы за день). Предпочтительно wmr.

Пожалуйста, пишите в комментариях, указывайте Ваши условия и схожее по тематике портфолио, если есть.

9 лет назад
fastkill
Юрий 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nataliya_nau
Наталья 
39 летИрландия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$13
2 дня
Внимательно и скурпулезно подходит к работе. Вчитывается в ТЗ, все его детали. Доволен результатами. Надеюсь на дальнейшую плодотворную работу :-)
Юрий - хороший заказчик. С ним приятно работать. Подробно объясняет задание, всегда на связи, не придирается по мелочам, все замечания обоснованны, оплачивает моментально. Я довольна нашим сотрудничеством.
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