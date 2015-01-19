Наполнение интернет магазина описанием товаров

Исполнитель определен, проект закрыт. Задание для тех, кто может его выполнять в первой половине дня (до обеда). Копипаст нужен в небольшом количестве, но зато стабильно каждый день. Выплата раз в день. 10 руб за 3 поста Коротко суть работы: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется заполнение интернет магазина описанием товаров.
Вид товаров - сварочное оборудование.
Описание товаров, фотографии нужно брать с сайтов поставщиков (все сайты известны).
Далее иногда требуется проведение оперативной корректировки цен по измененным прайсам.
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