Необходимо наполнить сайт

$120
Наполнение сайтовЗакрыт58 заявок595 просмотров
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Нужно наполнить сайт товарами со схожих сайтов(ссылки предоставим), срок и цена договорные. Наши условия работы - наполнить и исправить уже существующие товары на нашем сайте, по отчету о проделанной работе будет произведена оплата.

Все желательно сделать до 8-9 числа.

9 лет назад
Saggitarris
Денон 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад