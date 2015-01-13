Наполнение форума, размещение материала

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок341 просмотр
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Доброго дня.

Требуется наполнение форума тематики - ручных работ, поделок.

Ищу свободную девушку, активную, ответственную с опытом данных работ.

По оплате, в идеале, если это будет на пластиковую карту

9 лет назад
stroyport
Виталий 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
anna_volk
Анна 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$50
2 дня
Очень ответственна, приятна в общении и работе! Рад знакомству и плодотворному сотрудничеству! Буду рад продолжить наше сотрудничество снова и снова! Молодец!
Отличный заказчик. Очень рада сотрудничеству.