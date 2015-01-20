Размещение новой коллекции товара на Joomla

Нужно на сайте в новостях сменить ссылки на новые! То есть закинуть на файлообменник файл и ссылку на этот файл разместить в новости. 2 файлообменника (забросить файлы можно через фпп) Всех 350 постов Указывайте цену за всю работу Выбираю по ...