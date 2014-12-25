Мониторинг цен на сайтах

Нужно наполнить сайт на HOstCMS. Сделать нужно только наполнение. Текст и картинки есть. Нужно только привести все в один формат, выровнять и т.д. Сайт korzhov.web-alt.ru Ориентировочно около 10-15 страниц 1 страница текста (2000 символов) - 40 руб 1 картинка ...
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Для списка из приблизительно 300-х позиций нужно каждый день (вручную) сверять цены среди 5-и сайтов. В файл заносится артикул позиции, текущая цена и самая низкая из списка на каждом из сайтов. Такую сверку необходимо производить каждый день, кроме выходных.
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