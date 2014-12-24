Смена ссылок

Нужно на сайте в новостях сменить ссылки на новые!

То есть закинуть на файлообменник файл и ссылку на этот файл разместить в новости.

2 файлообменника (забросить файлы можно через фпп)

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