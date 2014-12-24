Наполнить сайт текстами

Вот сайт,ссылку на принте видно : http://clip2net.com/s/39njbtK Всего около 15 страниц,в перемешку с фото Необходимо за сегодня внести казахскую и английскую версию по аналогии с русской. Форматирование текста должно быть точно такое же размещение фото,должно быть точно такое ...