Разместить на сайте тематическую рекламу

Работа очень простая, нужно наполнять сайт новыми постами. с одного сайта скопировать текс и картинки на другой текст прочти и исправить мелкие недочеты (их очень мало) Интересует цена за 100 постов, всех нужно сделать около 300-400 тематика сайтов женская движок ...
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