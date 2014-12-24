Наполнение магазина на opencart

Наполнение сайтовЗакрыт42 заявки325 просмотров
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Наполнить магазин товарами (офисные кресла)

около 400 товаров

пример http://buro.ru/catalog/item/813044/

Название товара,

ценники (предоставлю прайс),

фотографии,

атрибуты товара (цвета, размеры, итд)

прошу сразу публиковать ценник с указанием за количество и приблизительный срок выполнения – заявки с шаблонным текстом сразу отклоняю.

Заранее всех благодарю за ответы

OpenCart
9 лет назад
S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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