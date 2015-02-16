Необходимо заполнить базу данных сайта о симпсонах на украинском языке (26 сезонов) . Такие пункты: Номер серии, номер сезона, Название серии, Описание серии, Код на серию плеера ВК (туда на наш аккаунт залить серию с озвучкой от M1(качаете в интернете) + в начало видео превью (дадим ссылку на скачивание).). Всё должно быть на украинском (и название, и описание, озвучка в видео и т.д).

1-3 сезон и 13 серий 4 сезона уже добавлено.

По деньгам норм же ?