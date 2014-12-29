Наполнить сайт

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок332 просмотра
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Добрый день! Имеется сайт.

Нужно внести создать все страницы по файлу в приложении.

Также внести информацию из PDF файла - перепечатать текст и вытащить картинки. Только то что на русском языке.

Пожалуйста сразу указывайте ЦЕНУ. Сделать нужно сегодня.

9 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
день назад
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