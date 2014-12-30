Добавление товаров (загрузка файла CSV и выгрузка )

Необходимо заполнить базу данных сайта о симпсонах на украинском языке (26 сезонов) . Такие пункты: Номер серии, номер сезона, Название серии, Описание серии, Код на серию плеера ВК (туда на наш аккаунт залить серию с ...
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Нужно с одного интернет магазина расположенного на платформе OPENCART выгрузить товары в файл
и добавить товары в другой магазин платформа NETHOUSE
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