Добавление товаров (загрузка файла CSV и выгрузка )

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок229 просмотров
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Нужно с одного интернет магазина расположенного на платформе OPENCART выгрузить товары в файл

и добавить товары в другой магазин платформа NETHOUSE

9 лет назад
stando82
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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