Saggitarris

В данную задачу входит поиск и проверка (на достоверность) информации по вопросам снижения цены на платные услуги Avito.ru. Необходимо изучить сам сайт Avito.ru на возможность снижения цены на платные услуги и предложить ...
- $338Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $400
Задача: написать программу, которая работает по следующему принципу: есть интернет-магазин произвольной тематики со своим прайс-листом, прайс-лист выгружается на Яндекс Маркет, но товары с интернет-магазин должны быть всегда на 1 месте цене, то есть если товар ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Задача: требуется контент-менеджер для заполнения интернет-магазинов разных тематик на длительное сотрудничество. Платформа магазинов: Insales.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $60
Задача: - добавление категорий на сайт Платформа сайта InsalesНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $220
Задача: реклама сайта Контекстная реклама и СЕО.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача: сделать рерайт текста, требуется грамотный и пунктуальный исполнитель.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задача: требуется перенести сайт, который разработан на платформе Insales на другой движок (OpenCart, или можете сами предложить варианты).HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $55
1. Доработка страниц на сайте 2. Доработка карточек товара 3. Функционал "быстрый заказ" 4. Сортировка по товарам 5. Включение способов оплатыВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2
Задача: изменить телефон на сайте, платформа Open CartИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $450
Задача: нужен качественный исполнитель на продвижение сайта по тематике текстиля и обуви с конкретными сроками и прогнозами на выход в ТОП по всем видам запросов, с конкретным и понятным списком работ, который он будет делать ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Задача: решить проблему, оплатил хостинг и домен на reg.ru, но сайт до сих пор не включается, нужно выяснить, в чем дело.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $400
Требуется: специалист по продвижению в поисковиках Яндекс и Гугл, сайт по постельной тематике (подушки, одеяла, халаты)Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $45
- изменение функции быстрого заказа (изменение карточки быстрого заказа + полей) - внедрить страницу на сайт; - изменить страницу с оформлением заказа; - логотип корзины - вставить поиск и кнопку "заказать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $80
Цели: 1. реализация функции "быстрый заказ"; 2. добавление блога на сайт; 3. поменять фон на сайте; 4. прорисовка логотипа + фавикона; 5. убрать черный фон страниц на сайте; ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $650
Поставленные задачи: - работа с фоном сайта (продумать фон, поставить на сайт); - продумать логотип на сайт; - убрать черный фон на текстовых страницах; - проработать шапку сайта (внести ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт9 лет назад
Задачи: - исправление текстов на сайте (краткое и полное описание)Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Задачи для решения: - добавление карты проезда на сайт (Яндекс); - вставка других способов связи (icq, skype) на "шапку" сайта; - вставка полного адреса на "шапку" сайта; - вставка ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $35
Требуется доработка сайта, решение следующих задач: - установка счетчиков Яндекс Метрики и Гугл Аналитикса; - разработка страницы "Кто мы" - установка карта проезда на сайт; - прописать время работы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Задача: требуется добавить блог на сайт (интернет-магазин) с возможностью дальнейшего написания статей и добавления на сайт.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $65
Требуется доработать сайт по тематике "обувь" на платформе insales. Задачи: - работа с фото (смена фотографий с jpeg на png); чтобы был прозрачный фон; - смена фона самого товара; - добавить ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад