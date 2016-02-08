Saggitarris

Денон Saggitarris

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Booggy
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта
Сотрудничеством доволен на все 100%. Грамотно поставлены задачи, оплата в срок. Мои наилучшие рекомендации!
Отличный исполнитель, рекомендую! Буду сотрудничать еще, все вовремя и даже раньше сроков.
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Рерайт текста
Отличный заказчик Оплата - четко, в полном размере Приятно работать!
Алексей - отличный исполнитель! Быстро учел все пожелания, и исправил некоторые замечания. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$45
9 баллов
9 лет назад
Внесение корректировок на сайт
Спасибо за сложный, но интересный заказ и моментальную оплату.
Хороший исполнитель, были небольшие доработки - отлично справился с заданием, рекомендую! Буду повторно обращаться.
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o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
2 балла
9 лет назад
Требуется доработать сайт (интернет-магазин)
Вынужден оставить негативный отзыв так как работа НЕ ОПЛАЧЕНА. 4 дня ждал, снимал лапшу с ушей. В итоге на weblancer.net забанил личные сообщения, на почту не отвечает, доступы к сайту убрал. Работа была принята, заказчик оставил положительный отзыв. Будет оплачена работа будет изменен отзыв, так как в процессе работы пока дело не дошло до оплаты все было нормально!
Отличный исполнитель, все работы были выполнены в сроки!
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Innesiya
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Наполнение интернет-магазина товарами постельной тематики
Хороший заказчик. довольная сортрудничеством
Хороший исполнитель, всем рекомендую!
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