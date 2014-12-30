Есть сайт, необходимо наполнить

Наполнение сайтовЗакрыт60 заявок521 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт (интернет-магазин обоев) требует наполнения. Необходимо найти, скачать и загрузить на сайт картинки и описание (около 10000 наименований). Возможно дальнейшее сотрудничество.

9 лет назад
nika0802
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад