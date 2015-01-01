Наполнение сайта цветов товарами

1. Редактирование старого товара и добавление более четкого описания товаров 2. Наполнение сайта новыми товарами из прайс-листа 3. Указание характеристик товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Редактирование старых товаров и добавление новых
2. Изменение описания из прайс-листа
3. Указание параметров товара
4. Настройка размеров
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