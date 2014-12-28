В 2011-2013 році закінчила курси geekhub за напрямками Junior frontend developer та Junior CMS Developer.
Посилання на профіль в Git https://github.com/Irina23
знання CMS – Joomla 2.5-3, CSS, HTML, jQuery , Git, основи PHP .
joomshopping
адаптивна верстка
Портфолио
В 2021 році закінчила курси geekhub за напрямками ux/ui дизайнер
портфоліо на https://www.behance.net/ira26
почта [email protected]
Портфолио
- Abphoto45 просмотров
- Astrohouse47 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Ирина хорошо и самое главное быстро справилась с ТЗ. Все понравилось! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошее ТЗ, всегда на связи, оплата во время. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
#283
Тестирование сайтов
нет отзывов
#545
Интернет-магазины
нет отзывов
#1046
Системы управления (CMS)
нет отзывов
#1168
Наполнение сайтов
нет отзывов
#1353
Веб-программирование
нет отзывов
#2527
HTML-верстка
нет отзывов
#3965