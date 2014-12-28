ira25

Ирина ira25

 
34 годаУкраина/Черкассы
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

В 2011-2013 році закінчила курси geekhub за напрямками Junior frontend developer та Junior CMS Developer.

Посилання на профіль в Git https://github.com/Irina23

знання CMS – Joomla 2.5-3, CSS, HTML, jQuery , Git, основи PHP .

joomshopping

адаптивна верстка

Портфолио

http://bonart.com.ua/

http://drovokol.com.ua/

http://sv-it.com.ua/

http://beauty-brands.com.ua/

http://www.astrohouse.com.ua/

В 2021 році закінчила курси geekhub за напрямками ux/ui дизайнер

портфоліо на https://www.behance.net/ira26

почта [email protected]

PHPHTMLCSSJoomlajQueryJoomShoppingGit
Портфолио
Отзывы заказчиков
MihaV82
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сделать сайт
Ирина хорошо и самое главное быстро справилась с ТЗ. Все понравилось! Рекомендую!
Хорошее ТЗ, всегда на связи, оплата во время. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
#283
Тестирование сайтов
нет отзывов
#545
Интернет-магазины
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#1046
Системы управления (CMS)
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Наполнение сайтов
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Веб-программирование
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HTML-верстка
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