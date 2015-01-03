Заполнение интернет-магазина товара следующих категорий: 1. Коллекция РИМ-Декор 2. Новогодняя Коллекция РИМ-Декор 3. Природа 4. Цветы 5. Города мира 6. Шторы для кухни 7. Животные 8. Мультфильмы 9. Арт-шторы 10. Искусство 11. Покрывала 12. Скатерти
Собрать список всех производств и торговых организаций в РФ (xls)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В формате эксель 2 отдельных списка (производства / торгующие организации) в России.
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