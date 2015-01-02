Наполнение интернет-магазина с сайта evateks.ru

$100
Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок172 просмотра
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Задача: наполнение нашего интернет-магазина с сайта evateks.ru по следующим категориям:

1. Все для самых маленьких

2. Подарочная упаковка

3. Текстиль для SPA

4. Домашние угги и тапочки

5. Шикарные вечерние пеньюары

6. Полотенца

7. Женская/мужская одежда для дома

8. Домашний текстиль класса премиум

9. Постельное белье и все для спальни

9 лет назад
Rafael1980
Никита 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
natalek29
Наталья 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
18 отзывов(-2)
9 лет назад
$90
1 день
Не рекомендую сотрудничать с данным заказчиком! Не оплатил работу, на сообщения не отвечает, также закрыл доступ в админку. Отзыв может быть изменен только после полной оплаты, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь, судя по отзывам других исполнителей.
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