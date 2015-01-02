Наполнение интернет-магазина с сайта evateks.ru

Не рекомендую сотрудничать с данным заказчиком! Не оплатил работу, на сообщения не отвечает, также закрыл доступ в админку. Отзыв может быть изменен только после полной оплаты, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь, судя по отзывам других исполнителей.