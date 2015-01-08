Наполнение интернет-магазина с сайта http://asabella-life.ru/

$85
Наполнение сайтовЗавершен13 заявок247 просмотров
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Наполнение нашего интернет-магазина с сайта asabella-life.ru

1. Постельное белье

2. Покрывала

3. Подушки

4. Одеяла

5. Шторы/Покрывала

6. Декор наволочки

7. Скатерти

9 лет назад
Rafael1980
Никита 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
kipra82
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$70
2 дня
Отличный мастер, качественно и быстро сделал работу, все в сроки! Рекомендую!
Прекрасный заказчик. Быстрая проверка и своевременная оплата. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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