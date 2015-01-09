Требуется Контент Менеджер на подработку

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Требуется контент менеджер на подработку

Требования:

Знание популярных CMS: WP, Joomla, Host CMS

При необходимости умение быстро освоить новые и нестандартные CMS

Обязанности:

Работа исключительно с коммерческими сайтами.

Создание на сайте новых страниц - размещение на них фотографий, цен и контента (очень важна аккуратность и умение корректно расположить информацию опираясь на специфику сайта)

Умение прописывать все "Мета ТЕги" и при необходимости найти и установить стандартный плагин для SEO

Оплата 300 рублей час.

9 лет назад
OnlineGames1
Павел 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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