Требуется контент менеджер на подработку

Требования:

Знание популярных CMS: WP, Joomla, Host CMS

При необходимости умение быстро освоить новые и нестандартные CMS

Обязанности:

Работа исключительно с коммерческими сайтами.

Создание на сайте новых страниц - размещение на них фотографий, цен и контента (очень важна аккуратность и умение корректно расположить информацию опираясь на специфику сайта)

Умение прописывать все "Мета ТЕги" и при необходимости найти и установить стандартный плагин для SEO

Оплата 300 рублей час.