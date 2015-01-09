Требуется найти логотипы производителей спортивного питания, аксессуаров и здорового питания, сохранить их в файл нужного размера. Результат работы: Логотипы в файлах png, с размером изображения 105*60 пикс на белом фоне. В конечном файле логотип должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент менеджер на подработку
Требования:
Знание популярных CMS: WP, Joomla, Host CMS
При необходимости умение быстро освоить новые и нестандартные CMS
Обязанности:
Работа исключительно с коммерческими сайтами.
Создание на сайте новых страниц - размещение на них фотографий, цен и контента (очень важна аккуратность и умение корректно расположить информацию опираясь на специфику сайта)
Умение прописывать все "Мета ТЕги" и при необходимости найти и установить стандартный плагин для SEO
Оплата 300 рублей час.
- Похожие заказы
- $3Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно найти игровые форумы с разделом по игре Star Citizen и дать некую информацию со ссылкой на мой сайт. Достаточно 5-10 форумов, но качественных, которые работают, просматриваются и имеют хороший рейтинг в поисковиках. Оплата после ...Завершен9 лет назад
Требуется зарегистрироваться в обменных пунктах которые предоставляют партнерскую программу, информацию для регистрации (логин, пароль, эл. почта, эл. кошелек) предоставим и составить отчет (шаблон предоставим) в котором будет следующая информация: Название обменника, описание обменника, партнерская ссылка, ...Завершен9 лет назад
- $80
Добавление товаров на сайт путем копирования из одного источника на наш сайт. Что требуется от исполнителя: добавление описания, нескольких картинок, цену добавлять не надо, краткое и полное описание.Закрыт9 лет назад
- $80
Наполнение интернет-магазина товарами российского производства, около 1500-2000 позиций. Добавить: описание, фото и размеры товаров.Закрыт9 лет назад
- $80
Требуется наполнить сайт по некоторым категориям: 1. Мужские и женские халаты 2. ФотошторыЗакрыт9 лет назад
Нужно найти сканы образцов документов вроде св-ства о рождении, браке, разводе и смерти нескольких бывших стран СССР. Указывайте цену за один документ и сроки + когда готовы начать работу. Оплата - приват24, PayPal, wmr, яндексденьгиЗавершен9 лет назад
- $100
Образовательный проект, ориентированный на студентов. Есть пачка учебных материалов от определенного вуза, например, МГУ. Это отчеты по лабораторным, курсовые, лекции, конспекты, дипломы, методички и т.п. Все они текстовые (формат html) Нужно через специальный веб-интерфейс для каждого материала указать: 1. ...Завершен9 лет назад
- $5
1. Найти товар на сайте по коду из прайс листа, закачать туда описание из интернета и фотографию. 2. Фото товара назвать по коду товара из прайс листа. 3. В прайс листе отметить что залито, а что ...Завершен9 лет назад
Требуется заполнение интернет магазина описанием товаров. Вид товаров - сварочное оборудование. Описание товаров, фотографии нужно брать с сайтов поставщиков (все сайты известны). Далее иногда требуется проведение оперативной корректировки цен по измененным прайсам.Завершен9 лет назад