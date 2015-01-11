Нужно найти игровые форумы с разделом по игре Star Citizen и дать некую информацию со ссылкой на мой сайт. Достаточно 5-10 форумов, но качественных, которые работают, просматриваются и имеют хороший рейтинг в поисковиках. Оплата после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется найти логотипы производителей спортивного питания, аксессуаров и здорового питания, сохранить их в файл нужного размера.
Результат работы:
Логотипы в файлах png, с размером изображения 105*60 пикс на белом фоне.
В конечном файле логотип должен быть МАКСИМАЛЬНЫХ размеров с сохранением пропорций.
Оплата 150 р по факту.
Срок – до одного дня.
19 картинок, список брендов в файле yadi.sk/d/v9agCJckdqdcJ
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