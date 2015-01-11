Найти логотипы производителей

$3
Наполнение сайтовЗавершен8 заявок289 просмотров
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Требуется найти логотипы производителей спортивного питания, аксессуаров и здорового питания, сохранить их в файл нужного размера.

Результат работы:

Логотипы в файлах png, с размером изображения 105*60 пикс на белом фоне.

В конечном файле логотип должен быть МАКСИМАЛЬНЫХ размеров с сохранением пропорций.

Оплата 150 р по факту.

Срок – до одного дня.

19 картинок, список брендов в файле yadi.sk/d/v9agCJckdqdcJ

9 лет назад
noxplode2
Виталий 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
9 лет назад
$3
1 день
Спасибо за работу.
Четкое ТЗ, оплата своевременная.
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