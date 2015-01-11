Найти логотипы производителей

Исполнитель определен, проект закрыт. Задание для тех, кто может его выполнять в первой половине дня (до обеда). Копипаст нужен в небольшом количестве, но зато стабильно каждый день. Выплата раз в день. 10 руб за 3 поста Коротко суть работы: ...