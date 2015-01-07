Размещение текстов на сайте тур. направленности

Есть схема торгового комплекса (jpg), на ней нарисованы многоугольники павильонов. Нужно загрузить jpg в фотошоп и переписать в экселевский файл кооррдинаты углов всех павильонов (+1 пиксель навылет) Всего павильонов около 800, но к счастью, около половины ...