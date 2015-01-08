Наполнить HTML шаблон Lnading Page нужными данными

Необходимо наполнить и немного отредактировать HTML шаблон Lnading Page

Есть html-шаблон landing page

Необходимо его наполнитьe уже имеющейся информацией.

Например, вставить логотип или лозунг.

Информация для наполнения:

логотип

телефоны и адрес

лозунг

заголовок и подзаголовок страницы + фоновая картинка в шапке

разместить текст и картинку подарка

Поменять email для получения заявок

Настроить время для счетчика

Разместить иконки (из заданного набора) для преимуществ

Разместить 4 тура: картинка, цена, отель, стоимость, краткое и полное описание

Разместить текст о спецпредложении

Разместить 3 отзыва

Отредактировать 9 проблем и 10 причин, почему стоит работать с нами

Разместить текст о компании

Разместить 2 фото менеджеров

Разместить информацию о подарках

Откорректировать адрес на карте "Яндекс.Карта"

Поменять информацию на странице, куда попадает человек после того, как оставил заявку - welcome-page

(там только контакты + фото менеджера + карта)

Коды Google Analytics + Яндекс.Метрика + код ремаркетинга для Google.

Код ComeBacker

Код Callbackhunter

страницу подарка для тех, кто остался после скрипта ComaBacker

Бюджет на работу до 1000 рублей.

Все материалы загружены в папку в Dropbox.

Срок наполнения: 2 дня.