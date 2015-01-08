Наполнить HTML шаблон Lnading Page нужными данными

Тематика: детские товары. Минимальный объем - 50 товаров в сутки. Общий - около 1000 товаров. Для новичков оплата не более 1 грн. за позицию. Для тех, кто знает движок - от 2-х грн. Указываете ОБЯЗАТЕЛЬНО сроки и стоимость за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить и немного отредактировать HTML шаблон Lnading Page
Есть html-шаблон landing page
Необходимо его наполнитьe уже имеющейся информацией.
Например, вставить логотип или лозунг.
Информация для наполнения:
логотип
телефоны и адрес
лозунг
заголовок и подзаголовок страницы + фоновая картинка в шапке
разместить текст и картинку подарка
Поменять email для получения заявок
Настроить время для счетчика
Разместить иконки (из заданного набора) для преимуществ
Разместить 4 тура: картинка, цена, отель, стоимость, краткое и полное описание
Разместить текст о спецпредложении
Разместить 3 отзыва
Отредактировать 9 проблем и 10 причин, почему стоит работать с нами
Разместить текст о компании
Разместить 2 фото менеджеров
Разместить информацию о подарках
Откорректировать адрес на карте "Яндекс.Карта"
Поменять информацию на странице, куда попадает человек после того, как оставил заявку - welcome-page
(там только контакты + фото менеджера + карта)
Коды Google Analytics + Яндекс.Метрика + код ремаркетинга для Google.
Код ComeBacker
Код Callbackhunter
страницу подарка для тех, кто остался после скрипта ComaBacker
Бюджет на работу до 1000 рублей.
Все материалы загружены в папку в Dropbox.
Срок наполнения: 2 дня.
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