Дополнить раздел видео на портале

есть портал multipet.ru - в нем заполнены породы собак и кошек

необходимо сделать следующие действия - по каждой породе найти 2-3 видео на ютубе

сделать скриншот этого видео и добавить в админку( в админке нужно будет добавить скриншот, название породы( скопировать) и идентификатор от ютуба)

жду предложений за наполнение 1 породы(2-3 видео)

Видео нужно подбирать по принципу: - чтоб на видео была именно порода которую вы добавляете, продолжительность видео должно быть не очень большое, чтоб у пользователя сформировалось мнение о породе - можно так - одно о породе, и 2 веселых например

вот пример - http://multipet.ru/cat/breed/britanskaya-korotkoshyorstnaya/ сбоку видео!

Пород много! более 200

дополнение - сделал чтоб можно было удобно добавлять видео прям на сайт

стоимость 1 видео 2 рубля

на породу нужно 2-3 видео

ко мне приходят все регистрации на почту - можете добавлять видео и мне писать какой пользователь ( мыло ) - и какое видео добавили - я буду оплачивать - все очень просто стало

для начала нужно зарегистрироваться, чтоб я мог Вас идентифицировать

Можете уже начинать - я порядочный - 7 лет на портале