Дополнить раздел видео на портале

Тематика: детские товары. Минимальный объем - 50 товаров в сутки. Общий - около 1000 товаров. Для новичков оплата не более 1 грн. за позицию. Для тех, кто знает движок - от 2-х грн. Указываете ОБЯЗАТЕЛЬНО сроки и стоимость за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть портал multipet.ru - в нем заполнены породы собак и кошек
необходимо сделать следующие действия - по каждой породе найти 2-3 видео на ютубе
сделать скриншот этого видео и добавить в админку( в админке нужно будет добавить скриншот, название породы( скопировать) и идентификатор от ютуба)
жду предложений за наполнение 1 породы(2-3 видео)
Видео нужно подбирать по принципу: - чтоб на видео была именно порода которую вы добавляете, продолжительность видео должно быть не очень большое, чтоб у пользователя сформировалось мнение о породе - можно так - одно о породе, и 2 веселых например
вот пример - http://multipet.ru/cat/breed/britanskaya-korotkoshyorstnaya/ сбоку видео!
Пород много! более 200
дополнение - сделал чтоб можно было удобно добавлять видео прям на сайт
стоимость 1 видео 2 рубля
на породу нужно 2-3 видео
ко мне приходят все регистрации на почту - можете добавлять видео и мне писать какой пользователь ( мыло ) - и какое видео добавили - я буду оплачивать - все очень просто стало
для начала нужно зарегистрироваться, чтоб я мог Вас идентифицировать
Можете уже начинать - я порядочный - 7 лет на портале
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