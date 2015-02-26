Наполнить страницы контексными ссылками по теме

Нужно проставить похожие ссылки на страницах сайта DLE, т.е. страницы уже созданы, надо просто брать каждую страницу и на ней ставить 13-15 похожих ссылок в тексте (контесные ссылки) по теме. Вот пример готовой страницы с похожими ссылками http://rybalka-v-rossii.ru/11-lovlia-shchuki-letom.html . На ее создание (поиск и проставление ссылок) уходит у меня 10 минут. Всего 36 новостей. Оплата 650 рублей.

Нужно прочитать бегло страницу на которой будут размещаться ссылки, и найти в админ панели готовые страницы (см. рис. 1) которые похожи на эту тему. Потом копируете ссылку напротив новости (см.рис 2), и как нибудь аккуратно подписываете.

К примеру если страница на которую будете ссылаться называется "Фото про ловлю щуки", то в статье надо аккуратно в ТЕМУ написать зазывающе анкор (текст ссылки) со ссылкой на страницу. Вот пример контекста со ссылкой

"Ловля щуки в летнее время имеет свои особенности, которые следует учитывать, если вы желаете поймать действительно ощутимый улов, здесь Вы можете посмотреть "фото про ловлю щуки" (в кавычках это анкор/ссылка). "

Вообщем вот пример как все реализованно http://rybalka-v-rossii.ru/11-lovlia-shchuki-letom.html уже готовая страница со ссылками. Вообщем в админ панели всего 200 новостей, на одной странице выводится 50 новостей (удобно просматривать) Вы просто просматриваете названия новостей, берете ссылку на новость похожую и ставите ее в новости которой я укажу.

Вообщем алгоритм такой:

1) Нашел новости похожие

2) Взял ссылку на них

3) Проставил их аккуратно вписывая в контекст, например посмотрите, советую еще взглянуть на... и т.п. А для этого надо хотя бы чуть прочитать новость. Вообщем надо писать так чтобы хотелось перейти по ней. (как совет, как рекомендация, как указание писать), много не надо писать, кратко посоветовали и все.

У меня на заполнение одной страницы уходит 10 минут, от поиска до проставления ссылок.

Список страниц на которые нужно проставить ссылки я предоставлю их всего 36.