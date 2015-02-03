Разместить и оформить статьи

Необходимо найти в интернете фотографии для иллюстраций на сайте, посвященном тематике «Дом и сад». Исполнителю будут предоставлен список запросов для поиска, на которые требуется найти релевантную картинку. В общей сложности всего около 450 фоток. Обрабатывать ...
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Нужен человек для размещения и оформления 40 текстов на сайт (Wordpress). Необходимо размещать текст, искать и вставлять картинки, оформлять абзацы, списки, подписи. Заполнять title-description-keywords.
Требования:
1. Минимальный опыт работы с cms wordpress
2. Базовые знания html
Оплата 40 руб. - 1 статья (вебмани или ЯД)
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