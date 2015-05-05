Доброго времени суток, уважаемый посетитель моей странички!
Раз Вы "зашли ко мне в гости", то, вероятнее всего, Вас интересует какие услуги я предоставляю.
Итак:
Рерайтинг/копирайтинг
Осуществляю рерайтинг и копирайтинг текстов от простых до очень сложных любой тематики, в том числе под "ключи". Уникальность работ всегда превышает 95%.
SEO копирайтинг
Пишу SEO-оптимизированные статьи, которые легко и приятно читать людям. Согласитесь, ведь чтобы быть продающим, текст должен нравится потенциальному покупателю.
Контент-менеджмент
Занимаюсь наполнением тематических, информационных сайтов и интернет-магазинов работающих на WordPress, Bitrix, Drupal, Joomla, DataLife Engine, Opencart, Magento.
Базы данных
Быстро и качественно создаю базы данных в Exel.
Образование
1. высшее экономическое (Донецкий Национальный Университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского).
2. 3 курса медицинского университета им. М. Горького
Опыт работы
по специальности 8 лет
фрилансером 3 года
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