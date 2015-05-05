Julia_st

Юлия Julia_st

 
39 летУкраина/Краматорск
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работаю быстро и качественно.

Доброго времени суток, уважаемый посетитель моей странички!

Раз Вы "зашли ко мне в гости", то, вероятнее всего, Вас интересует какие услуги я предоставляю.

Итак:

Рерайтинг/копирайтинг

Осуществляю рерайтинг и копирайтинг текстов от простых до очень сложных любой тематики, в том числе под "ключи". Уникальность работ всегда превышает 95%.

SEO копирайтинг

Пишу SEO-оптимизированные статьи, которые легко и приятно читать людям. Согласитесь, ведь чтобы быть продающим, текст должен нравится потенциальному покупателю.

Контент-менеджмент

Занимаюсь наполнением тематических, информационных сайтов и интернет-магазинов работающих на WordPress, Bitrix, Drupal, Joomla, DataLife Engine, Opencart, Magento.

Базы данных

Быстро и качественно создаю базы данных в Exel.

Образование  

1. высшее экономическое (Донецкий Национальный Университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского).

2. 3 курса медицинского университета им. М. Горького

          

Опыт работы 

по специальности  8 лет 

фрилансером  3 года

WordPressOpenCartJoomlaDrupalMagentoБитриксSEO-копирайтинг
Портфолио
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Отзывы заказчиков
apache_borys
Борис 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Добавление товаров в интернет-магазин
Все прошло хорошо, спасибо за выполненную работу.
Отлчиный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
Krunik
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
8 баллов
8 лет назад
Скопировать раздел с товарами со стороннего сайта
Рекомендую
Заказчик очень хороший: четкое ТЗ, мгновенная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Pokatilov
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
8 баллов
8 лет назад
Создать 3 категории товаров в виртумарте
Задание выполнено.
Заказчик очень хороший, рекомендую.
Ответный отзыв
2day
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Словарь биржевых терминов
Юлия отлично справилась с задачей. Работа выполнена согласно заданию, без лишних вопросов.
Леонид отличный заказчик: предельно четко сформулированное ТЗ, приятное общение, быстрая оплата. Работать с Леонидом одно удовольствие!
Ответный отзыв
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов
$10
9 баллов
9 лет назад
Наполнить страницы контексными ссылками по теме
Исполнитель справился с работой хорошо! Все отлично сделал!
Алексей отличный заказчик и, что самое главное, очень хороший человек!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
6 отзывов
от $1
от 1 дня
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