Работаю быстро и качественно.

Доброго времени суток, уважаемый посетитель моей странички!

Раз Вы "зашли ко мне в гости", то, вероятнее всего, Вас интересует какие услуги я предоставляю.

Итак:

Рерайтинг/копирайтинг

Осуществляю рерайтинг и копирайтинг текстов от простых до очень сложных любой тематики, в том числе под "ключи". Уникальность работ всегда превышает 95%.

SEO копирайтинг

Пишу SEO-оптимизированные статьи, которые легко и приятно читать людям. Согласитесь, ведь чтобы быть продающим, текст должен нравится потенциальному покупателю.

Контент-менеджмент

Занимаюсь наполнением тематических, информационных сайтов и интернет-магазинов работающих на WordPress, Bitrix, Drupal, Joomla, DataLife Engine, Opencart, Magento.

Базы данных

Быстро и качественно создаю базы данных в Exel.

Образование

1. высшее экономическое (Донецкий Национальный Университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского).

2. 3 курса медицинского университета им. М. Горького

Опыт работы

по специальности 8 лет