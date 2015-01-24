Добавление товаров в интернет-магазин

Требуются размещение отзывов для магазина на Яндекс Маркете От вас требуется старый аккаунт, с которого вы уже писали отзывы 1 отзыв = 50 руб, текст предоставляем. Всего требуется 300+ отзывов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителей для добавления товаров в интернет-магазин (http://teremok.sm.ua) на Webasyst Shop-script 5.
Работа с уже созданными товарами, но не заполнеными информацией
Что входит в работу по заведению 1-ой товарной позиции:
1. Определение и заведение в категорию "витрины" магазина
2. Редактирование названия для удобочитаемости
3. Написание Краткого описания
4. Написание тегов
5. Написание Полного описания
6. Заполнение всех характеристик товарных позиций
7. Нахождение качественных фотографий товарной позиции без ватермарков
Всю информацию по каждой товарной позиции можно найти в интернете. Сейчас речь идет о товарах из категории Бытовая химия и электротовары (в основном касающиеся электромонтажа)
Положительные отзывы приветствуются.
Оплата на карту ПриватБанка очень приветствуется.
Бюджет на 1-ну товарную позицию - 1 гривна. Сейчас есть около 4000 товарных позиций.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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