Добавление товаров в интернет-магазин

Наполнение сайтовЗавершен22 заявки719 просмотров
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Ищу исполнителей для добавления товаров в интернет-магазин (http://teremok.sm.ua) на Webasyst Shop-script 5.

Работа с уже созданными товарами, но не заполнеными информацией

Что входит в работу по заведению 1-ой товарной позиции:

1. Определение и заведение в категорию "витрины" магазина

2. Редактирование названия для удобочитаемости

3. Написание Краткого описания

4. Написание тегов

5. Написание Полного описания

6. Заполнение всех характеристик товарных позиций

7. Нахождение качественных фотографий товарной позиции без ватермарков

Всю информацию по каждой товарной позиции можно найти в интернете. Сейчас речь идет о товарах из категории Бытовая химия и электротовары (в основном касающиеся электромонтажа)

Положительные отзывы приветствуются.

Оплата на карту ПриватБанка очень приветствуется.

Бюджет на 1-ну товарную позицию - 1 гривна. Сейчас есть около 4000 товарных позиций.

9 лет назад
apache_borys
Борис 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
anichka_moiseeva
Анна 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$100
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
stepanstepan
Степан 
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Ответственный и качественный исполнитель. Рекомендую.
Супер заказ, не работа а удовольствие, все благодаря грамотному подходу заказчика. СПАСИБО. Успехов.
Zoloch
Елена 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Все прошло хорошо, спасибо за выполненную работу.
Рекомендую!
Pamawka
Мария 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Все прошло хорошо, спасибо за выполненную работу.
Отличный заказчик!Рекомендую!
vip1994
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$1
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Julia_st
Юлия 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$6
2 дня
Все прошло хорошо, спасибо за выполненную работу.
Отлчиный заказчик! Рекомендую!
Viktoriya_moroz
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
25 дней назад
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо за качественно проделанную работу. Все выполнено быстро и добросовестно.
Подробное и четкое ТЗ. Своевременная, я бы даже сказала, очень быстрая оплата. Всегда на связи и готов прийти на помощь. Очень приятное сотрудничество. Всем рекомендую!
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