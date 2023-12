Исполнитель для подбора иллюстраций к урокам

Для фанатов творческого оформления всего вокруг себя и желающих продолжить историю “Love is…” в новом формате у нас есть прекрасное предложение!

Коротко:

Сделать обучение учеников нашей онлайн-школы английского еще чуточку интереснее, подобрав к карточкам уроков вызывающие любопытство и улыбку иллюстрации.

Подробнее:

1. Для понимания темы урока необходимо ознакомиться с его материалами в нашей платформе.

2. В портфолио иллюстратора подобрать соответствуюшую уроку картинку.

3. Поместить картинку на круглую маску, следуя рекомендациям.

4. Ставка ~ 220 уроков ~ 17 600 руб.

Вам понадобятся:

Минимальные навыки иллюстрации, аккуратность, хорошее чувство вкуса, знание английского выше Intermediate.

Примеры в прикрепленных файлах.

Если Вам интересна данная вакансия, мы просим вас выполнить маленькое тестовое задание. Это займет около 15 минут.

Тестовое задание:

Подобрать к четырем урокам иллюстрации. Вашим ответом будет пять ссылок из портфолио иллюстратора - http://www.shutterstock.com/gallery-437p1.html - и небольшие комментарии по тому, какие части иллюстраций будут использованы. Обрабатывать иллюстрации не требуется.

К урокам мы приложили фото, что бы детальнее раскрыть тему урока.

Мы готовы оплатить тестовое задание 5-ти финалистам в размере 200р.

Уровень и название урока

Intermediate - Food habits

http://take.ms/qGs0Y

http://take.ms/cS2Xv

http://take.ms/DFhOH

http://take.ms/iNhqN

Pre-Intermediate - Your most exciting sporting moments

http://take.ms/F2R49

http://take.ms/2kHZr

http://take.ms/24WRp

http://take.ms/zB3st

Pre-Intermediate - Where are you going?

http://take.ms/SozDo

http://take.ms/suBFX

http://take.ms/Dpczo

http://take.ms/EBLXd

Pre-Intermediate - Who knows you better?

http://take.ms/Wc6H6

http://take.ms/m9Ol0

http://take.ms/fNCy3

http://take.ms/Bi2eL

Выберите одну иллюстрацию и приложите ее ссылкой с указанием темы урока.

Удачи!

Подробнее про обучение в школе

http://skyeng.ru/promo/class

Про компанию

http://skyeng.ru/mediacenter/school