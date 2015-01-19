Исполнитель для подбора иллюстраций к урокам

требуется специалист по рассылке на Авито проект по продаже франшизы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для фанатов творческого оформления всего вокруг себя и желающих продолжить историю “Love is…” в новом формате у нас есть прекрасное предложение!
Коротко:
Сделать обучение учеников нашей онлайн-школы английского еще чуточку интереснее, подобрав к карточкам уроков вызывающие любопытство и улыбку иллюстрации.
Подробнее:
1. Для понимания темы урока необходимо ознакомиться с его материалами в нашей платформе.
2. В портфолио иллюстратора подобрать соответствуюшую уроку картинку.
3. Поместить картинку на круглую маску, следуя рекомендациям.
4. Ставка ~ 220 уроков ~ 17 600 руб.
Вам понадобятся:
Минимальные навыки иллюстрации, аккуратность, хорошее чувство вкуса, знание английского выше Intermediate.
Примеры в прикрепленных файлах.
Если Вам интересна данная вакансия, мы просим вас выполнить маленькое тестовое задание. Это займет около 15 минут.
Тестовое задание:
Подобрать к четырем урокам иллюстрации. Вашим ответом будет пять ссылок из портфолио иллюстратора - http://www.shutterstock.com/gallery-437p1.html - и небольшие комментарии по тому, какие части иллюстраций будут использованы. Обрабатывать иллюстрации не требуется.
К урокам мы приложили фото, что бы детальнее раскрыть тему урока.
Мы готовы оплатить тестовое задание 5-ти финалистам в размере 200р.
Уровень и название урока
Intermediate - Food habits
Pre-Intermediate - Your most exciting sporting moments
Pre-Intermediate - Where are you going?
Pre-Intermediate - Who knows you better?
Выберите одну иллюстрацию и приложите ее ссылкой с указанием темы урока.
Удачи!
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