Найти производителя обуви фирмы Timberland в Харькове

Добрый день,

нужно найти в Харькове цех по пошиву обуви timberland. Можно оптовика на Барабане.

За цех плачу 50 грн, оптовика – 30.

Исполнитель нужен только из Украины. Связь по телефону.

Для тех, кто питает иллюзии – да нам нужен неофициальный цех.