Заполнить раздел сайта

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Для сайта http://energystock.ru/analitika/tarify

Нужно сделать новый раздел с тарифами на 2015 год

Информацию нужно будет брать от сюда http://www.energo-consultant.ru/sprav/tarifi_na_elektroenergiuy_na_2015_god

Потребуется небольшой рерайт исходника.

Обратите внимание как сделаны предыдущие материалы http://energystock.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2014-god/moskva

сами тарифы вырезаны скрин-шотом и обработаны в фотошоп.

Ожидаю сроки по выполнению и цены (обязательно)!!!

CMS Joomla

9 лет назад
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Mar_V
58 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$20
5 дней
Марина, спасибо за работу! Все отлично!
Подробная инструкция по работе на сайте (наполнение), вежливое общение, только положительная оценка данного заказчика. Всем рекомендую!