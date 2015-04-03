Заполнить раздел сайта

Здравствуйте! Необходима помощь в размещении объявлений на досках Набережных Челнов и Казани. Тексты объявлений, картинки, e-mail - все предоставлю. Нужно только ручками аккуратно размещать. Пожалуйста, указывайте пожелания по цене за одно объявление.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://energystock.ru/analitika/tarify
Нужно сделать новый раздел с тарифами на 2015 год
Информацию нужно будет брать от сюда http://www.energo-consultant.ru/sprav/tarifi_na_elektroenergiuy_na_2015_god
Потребуется небольшой рерайт исходника.
Обратите внимание как сделаны предыдущие материалы http://energystock.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2014-god/moskva
сами тарифы вырезаны скрин-шотом и обработаны в фотошоп.
Ожидаю сроки по выполнению и цены (обязательно)!!!
CMS Joomla
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