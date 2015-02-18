Mar_V

Марина Mar_V

 
60 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Наполнение сайтов

Контент-менеджер. Наполнение сайтов и интернет-магазинов, оформление статей (подбор фото, видео по теме, заполнение Title, Description, keyword)

Работала с админками:

  • Joomla,
  • WordPress,
  • NetCat ,
  • Webasyst
  • OpenCart
Есть опыт работы с электронной библиотекой (РИНЦ) e-library (занесение журналов в базу данных).

Также выполняю:

поиск информации, сканирование и распознавание, создание электронных книг (FB2).

Отзывы заказчиков

Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$22
10 баллов
9 лет назад
Наполнение раздела сайта
Joomla
Спасибо за работу. Очередное быстро выполненное задание.
Надежный заказчик, соблюдение всех договоренностей, очень грамотные разъяснения всех моментов, рекомендую!
Ответный отзыв
Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Заполнить раздел сайта
Joomla
Марина, спасибо за работу! Все отлично!
Подробная инструкция по работе на сайте (наполнение), вежливое общение, только положительная оценка данного заказчика. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
drop18
Кирилл 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
9 баллов
10 лет назад
Составить файл по производителям каминов
Рекомендую сотрудничать, т.к. работа была сделана очень качественно, Марина всегда отвечала на почту. Была небольшая задержка сроков, но для меня это было не принципиально. Фаил пришел полностью. Цену не увеличивали. Марина, Большое спасибо за помощь!
Четкая постановка задачи, интересное задание, быстрая оплата, всем рекомендую этого заказчика.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
3 отзыва
$4/час
от $5
нет рейтинга