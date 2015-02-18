Рекомендую сотрудничать, т.к. работа была сделана очень качественно, Марина всегда отвечала на почту. Была небольшая задержка сроков, но для меня это было не принципиально. Фаил пришел полностью. Цену не увеличивали. Марина, Большое спасибо за помощь!