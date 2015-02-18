Наполнение сайтов
Контент-менеджер. Наполнение сайтов и интернет-магазинов, оформление статей (подбор фото, видео по теме, заполнение Title, Description, keyword)
Работала с админками:
- Joomla,
- WordPress,
- NetCat ,
- Webasyst
- OpenCart
Также выполняю:
поиск информации, сканирование и распознавание, создание электронных книг (FB2).
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Спасибо за работу. Очередное быстро выполненное задание.
Ответный отзыв
Надежный заказчик, соблюдение всех договоренностей, очень грамотные разъяснения всех моментов, рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Марина, спасибо за работу! Все отлично!
Ответный отзыв
Подробная инструкция по работе на сайте (наполнение), вежливое общение, только положительная оценка данного заказчика. Всем рекомендую!
$8
9 баллов
10 лет назад
Рекомендую сотрудничать, т.к. работа была сделана очень качественно, Марина всегда отвечала на почту. Была небольшая задержка сроков, но для меня это было не принципиально. Фаил пришел полностью. Цену не увеличивали. Марина, Большое спасибо за помощь!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, интересное задание, быстрая оплата, всем рекомендую этого заказчика.
Наполнение сайтов
3 отзыва
$4/час
от $5
нет рейтинга