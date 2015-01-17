Заполнение сайта анкетами мастеров

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок294 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть новый проект. www_profimaster_kz Это сервис для мастеров ремонта.

1. Нужно искать всех мебельщиков Казахстана и добавлять их анкету на сайт.

Заходим в Google.kz, вбиваем "Изготовление мебели" и на всех попавшихся сайтах ищем реквизиты.

2. Регистрируем аккаунт. Вот какие поля необходимо заполнять в обязательном порядке:

1. Email (без этого поля вообще не нужно вбивать анкету.

2. Пароль

3. Полное наименование Фирмы или просто Имя мастера

4. Название/ФИО на сайте

5. Загрузить фото или лого

6. Указать контактный телефон

7. Сайт, если есть

8. Город

9. Краткое описание (Если есть)

10. Подробное описание (Если есть)

11. Указать специализации

12. В фото работ добавить от 3 до 10 работ

В табличку, я дам вам образец в приложении нужно будет вписать список всех е-мейлов, названий компаний, паролей.

Могу дать доступ в сайт для оценки работы. Интересует цена за регистрацию одного акаунта.

9 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Размещение объявлений на досках

    Здравствуйте! Необходима помощь в размещении объявлений на досках Набережных Челнов и Казани. Тексты объявлений, картинки, e-mail - все предоставлю. Нужно только ручками аккуратно размещать. Пожалуйста, указывайте пожелания по цене за одно объявление.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заполнить раздел сайта

    Для сайта http://energystock.ru/analitika/tarify Нужно сделать новый раздел с тарифами на 2015 год Информацию нужно будет брать от сюда http://www.energo-consultant.ru/sprav/tarifi_na_elektroenergiuy_na_2015_god Потребуется небольшой рерайт исходника. Обратите внимание как сделаны предыдущие материалы http://energystock.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2014-god/moskva сами тарифы вырезаны скрин-шотом и обработаны в фотошоп. Ожидаю сроки ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Фото для постингов на соц сети

    Здравствуйте, Для постинга в различных соц сетях, нужен уникальный контент, это могут быть фото, надпись, какой то текст, цитата, итд Тема - письменные переводы. (т.е посты могут быть с фотографией и надписью на анг итд вообщем ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно наполнить сайт товарами и категориями

    Нужно наполнить сайт киндеркаприз.рф на движке opencart товарами и категориями,подкатегориями с описаниями,фотографиями,характеристиками товаров с сайта поставщика detoc.ru под ключ. обязательно учитывать SEO. Интересует цена вопроса, объемы работы можете увидеть на сайте поставщика так что ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разместить отзывы на форумах 20 отзывов сегодня

    $20

    Разместить отзывы на форумах 20 штук сейчас список площадок дам. тексты тоже готовы. От вас понадобится регистрация на форумах, размещение готовых отзывов. логины и пароли, e-mail занести в таблицу. сделать таблицу размещенных отзывов (формат дам) и ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Залить на сайт 350 статей

    $500

    Требуется залить на сайт статьи. Сайт на джумле. Прописать уже готовые теги, подобрать качественные фото, оформить опрятно статью. оплата 10р/1000зн + заливка статей в блог. Сам пост и готовые фото. 30р/пост

    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад