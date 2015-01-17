Заполнение сайта анкетами мастеров

Есть новый проект. www_profimaster_kz Это сервис для мастеров ремонта.

1. Нужно искать всех мебельщиков Казахстана и добавлять их анкету на сайт.

Заходим в Google.kz, вбиваем "Изготовление мебели" и на всех попавшихся сайтах ищем реквизиты.

2. Регистрируем аккаунт. Вот какие поля необходимо заполнять в обязательном порядке:

1. Email (без этого поля вообще не нужно вбивать анкету.

2. Пароль

3. Полное наименование Фирмы или просто Имя мастера

4. Название/ФИО на сайте

5. Загрузить фото или лого

6. Указать контактный телефон

7. Сайт, если есть

8. Город

9. Краткое описание (Если есть)

10. Подробное описание (Если есть)

11. Указать специализации

12. В фото работ добавить от 3 до 10 работ

В табличку, я дам вам образец в приложении нужно будет вписать список всех е-мейлов, названий компаний, паролей.

Могу дать доступ в сайт для оценки работы. Интересует цена за регистрацию одного акаунта.