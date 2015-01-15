Нужно наполнить сайт товарами и категориями

Наполнение сайтовЗакрыт17 заявок247 просмотров
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Нужно наполнить сайт киндеркаприз.рф на движке opencart товарами и категориями,подкатегориями с описаниями,фотографиями,характеристиками товаров с сайта поставщика detoc.ru под ключ. обязательно учитывать SEO. Интересует цена вопроса, объемы работы можете увидеть на сайте поставщика так что пишите сразу цену.

9 лет назад
shadydogg
Сергей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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